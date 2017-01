Cel voor stekende tiener die IS bewonderde

CELLE - Een tiener die de terreurbeweging Islamitische Staat bewonderde en vorig jaar op het station van Hannover een politieagent neerstak, is donderdag in Celle tot zes jaar cel veroordeeld. De inmiddels zestienjarige scholiere Safia S. heeft in een brief spijt betuigd aan de zeer ernstig gewond geraakte agent.

26-1-2017

Volgens de aanklagers was de aanval met een mes de eerste in zijn soort in Duitsland, omdat Safia S. als jihadiste de opdracht tot het plegen van de misdaad van de terreurbeweging zou hebben gekregen. Ze was kort voor de steekpartij, in januari 2016, in Istanbul, waar ze verder wilde reizen naar Syrië en met jihadisten contact had. Haar reisplan werd destijds gedwarsboomd door toedoen van haar moeder, meldden Duitse media.

De 34-jarige politieman overleefde de aanval maar raakte zwaargewond. S. bood haar excuses aan tijdens de rechtszaak en deed dat eerder ook al in een brief.

De rechtbank veroordeelde de tiener voor poging tot moord en het steunen van een terroristische organisatie. De zaak vond achter gesloten deuren plaats vanwege de leeftijd van de verdachte.

De verdediging van de vrouw vindt de straf te hoog en gaat in hoger beroep. Haar advocaat betoogde dat de daad verhinderd had kunnen worden als de politie in Hannover beter had opgelet. Hij vind dat de daad niet meer is dan het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Het steunen van een terreurbeweging vond hij niet bewezen.