ANP Nieuwe president Oostenrijk geïnstalleerd

WENEN - Voormalig Groenen-voorman Alexander Van der Bellen (73) is donderdag geïnstalleerd als nieuwe president van Oostenrijk. Na de eedaflegging hield hij in zijn aanvaardingsrede voor het parlement in Wenen een vurig pleidooi voor de Europese Unie.

Door ANP - 26-1-2017, 14:30 (Update 26-1-2017, 14:30)

Hij sprak van een ,,vredesproject'', waarvan de instandhouding alle moeite waard is. Nationalisme en 'Kleinstaaterei' kunnen niet het antwoord zijn op de huidige crises en problemen. Het grootste gevaar schuilt er volgens hem in ,,dat wij ons door simpele antwoorden laten verleiden''.

Van der Bellen is de eerste president van Oostenrijk die niet afkomstig is uit de rijen van de grootste volkspartijen, de sociaaldemocratische SPÖ of christendemocratie ÖVP. In december versloeg hij zijn rivaal Norbert Höfer van de FPÖ, die kritisch staat tegenover de Europese Unie en immigratie afwijst.

De installatie werd overschaduwd door een crisis in de regeringscoalitie van SPÖ en ÖVP. De nieuwe president maande de partijen tot constructieve samenwerking. ,,Politiek moet resultaten opleveren'', zei hij.