Minister stapt op na Waals 'graaischandaal'

ANP Minister stapt op na Waals 'graaischandaal'

NAMEN - Een schandaal in Wallonië heeft geleid tot het aftreden van een politiek kopstuk. Minister Paul Furlan (Lokale Besturen) heeft donderdag zijn ontslag aangeboden. Hij zei op een persconferentie ,,recht in zijn schoenen'' te staan, maar de regering niet tot last te willen zijn. Premier Paul Magnette heeft zijn ontslag geaccepteerd.

Door ANP - 26-1-2017, 10:48 (Update 26-1-2017, 10:48)

De affaire draait om de zogeheten intercommunale Publifin in de regio Luik. In dat overheidsbedrijf zijn onder meer energie-, afval-, pensioen- en mediaondernemingen ondergebracht. Vorige maand bleek dat politici in een soort spookadviesraden forse presentievergoedingen opstreken, terwijl ze niet aanwezig hoefden te zijn. In Belgische media viel het woord maffiapraktijken al.

Vooral politici van de Waalse socialisten (PS) liggen onder vuur. Eerder stapten al enkele ambtenaren op. De in Wallonië machtige PS kondigde eerder deze week maatregelen aan tegen de schimmige praktijken.