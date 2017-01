'Israel neemt Syrische weeskinderen op'

ANP 'Israel neemt Syrische weeskinderen op'

TEL AVIV - Israël gaat honderd weeskinderen uit Syrië opnemen, heeft minister van Binnenlandse Zaken Arie Deri volgens de televisiezender Channel 10 besloten. Het zijn de eerste Syrische vluchtelingen die Israël officieel opneemt.

Door ANP - 26-1-2017, 10:23 (Update 26-1-2017, 10:23)

De kinderen zullen in internaten en bij Israëlisch-Arabische pleeggezinnen worden ondergebracht. Na vier jaar zouden ze een permanente verblijfsvergunning kunnen krijgen. Mochten later toch nog ouders of broers of zussen van de kinderen worden gevonden, dan wil Israël bekijken of ook zij zich in het land kunnen vestigen.

Israël schermt zich al jaren af tegen vluchtelingen. In het najaar van 2015 werden de afzettingen aan de grens met Syrië nog versterkt. Conservatieve politici zijn ook tegen de komst van niet-Joodse vluchtelingen, omdat het Joodse karakter van de staat Israël erdoor bedreigd zou kunnen worden.

In het afgelopen jaar heeft Israël wel gewonden uit Syrië verzorgd. Volgens de krant Haaretz waren het er tot nog toe meer dan 2600.