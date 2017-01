Mexico-muur: lang, hoog en duur

TIJUANA - De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag de bouw van een muur langs de grens met Mexico bevolen. Langs de Amerikaans-Mexicaanse grens staan al metershoge hekken en andere versperringen over een afstand van circa 1000 kilometer. Dat is bijna een derde van de grens die van de Stille Oceaan bij San Diego naar de Golf van Mexico bij Brownsville loopt.

Door ANP - 25-1-2017, 21:03 (Update 25-1-2017, 21:03)

De versperringen zijn er sinds de jaren negentig aangelegd, eerst om illegale grensoverschrijdingen tegen te gaan en vervolgens zijn er veel hekwerken opgericht na de terroristische aanslagen in de VS in 2001. Grote delen van het grensgebied liggen in een onherbergzame woestijn die moeilijk te doorkruisen is.

Het is nog niet duidelijk waar de nieuwe muur precies moet komen en hoe lang die wordt. De bouw van de muur leidt mogelijk tot conflicten met particuliere eigenaars van land in het grensgebied, beschermers van natuurgebied en de indianen van de autonome Tohono O'odham Nation die langs circa 100 kilometer grens hun eigen stamgebied beheren.

Het plan zou zijn dat er een zeker 15 meter hoge muur uit staal en beton komt. Volgens het Massachussetts Institute of Technology zou er zeker 9,7 miljoen kubieke meter beton en 2,3 miljoen ton staal nodig zijn. De experts van deze prestigieuze technische universiteit schatten de kosten op ten minste 40 miljard dollar.