Huiszoekingen Brussel in terrorismeonderzoek

ANP Huiszoekingen Brussel in terrorismeonderzoek

BRUSSEL - Speciale eenheden van de Belgische politie hebben woensdagmorgen in Brussel huiszoekingen gedaan in het kader van een onderzoek naar terrorisme. Volgens ooggetuigen zijn er zeker acht huiszoekingen gedaan in onder meer de deelgemeenten Molenbeek, Schaarbeek, Anderlecht en Laken, meldt de krant La Dernière Heure.

Door ANP - 25-1-2017, 8:40 (Update 25-1-2017, 8:40)

Een aantal mensen is meegenomen voor verhoor, onder wie personen die uit Syrië zijn teruggekeerd.