Gambia trekt noodtoestand in

BANJUL - Het Gambiaanse parlement heeft dinsdag de noodtoestand ingetrokken, nu de politieke crisis in het land is bezworen. De voormalig president Yahya Jammeh had deze opgelegd, kort voordat hij zijn land ontvluchtte om in ballingschap te gaan.

Door ANP - 24-1-2017, 18:43 (Update 24-1-2017, 18:43)

Jammeh verloor op 1 december de verkiezingen in het land met nog geen 2 miljoen inwoners van oppositieleider Adama Barrow, maar weigerde op te stappen omdat in zijn ogen de verkiezingen oneerlijk waren verlopen. Hij eiste een onderzoek en riep vorige week dinsdag de noodtoestand uit voor een periode van drie maanden.

Uiteindelijk stond Jammeh zaterdag onder zware diplomatieke druk de macht af. Deed hij dat niet, dan stonden duizenden West-Afrikaanse militairen klaar om hem af te zetten.