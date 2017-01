Gabriel wil minister van BZ worden

BERLIJN - SPD-leider en vicekanselier Sigmar Gabriel wil Duits minister van Buitenlandse Zaken worden als opvolger van Frank-Walter Steinmeier. Die is namens de regeringscoalitie kandidaat voor het Duits presidentschap. De verkiezing is op 12 februari.

Door ANP - 24-1-2017, 16:57 (Update 24-1-2017, 16:57)

Gabriel heeft er vanaf gezien zich namens de socialistische partij kandidaat te stellen als bondskanselier. Hij laat de strijd met Angela Merkel (CDU) over aan de onlangs afgetreden Europarlementariër Martin Schulz, een nieuweling in de nationale politiek met mogelijk betere kansen op 24 september dan Gabriel. Deze is nu nog minister van Economische Zaken. Zijn huidige staatssecretaris Brigitte Zypries zal, als de Bondsdagfractie daar woensdag mee instemt, worden voorgedragen die functie over te nemen.