Italiaanse reddingshelikopter stort neer

ANP Italiaanse reddingshelikopter stort neer

LUCOLI - In het midden van Italië is dinsdag een reddingshelikopter neergestort. Het toestel zou een gewonde hebben opgehaald in een ski-gebied bij Campo Felice. Aan boord waren zes personen.

Door ANP - 24-1-2017, 13:23 (Update 24-1-2017, 13:23)

Over gewonden of doden is nog niks bekend. Het toestel zou bij de plaats Lucoli van een hoogte van 600 meter naar beneden zijn gekomen. Het toestel was niet betrokken bij de zoekactie naar overlevenden van de lawine die een hotel heeft getroffen. Dat gebeurde in hetzelfde gebied.