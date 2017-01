Voorzitter Groenen wordt bedreigd in Berlijn

BERLIJN - De partijvoorzitter van de Duitse Groenen Cem Özdemir is het gedrag van taxichauffeurs met een Turkse achtergrond in Berlijn meer dan zat. Hij wordt voortdurend vijandig bejegend en ook bedreigd door voormalige, nationalistische landgenoten als hij in hun auto stapt. Özdemir heeft volgens de Berliner Zeitung daarom schriftelijk zijn beklag gedaan bij de vereniging van taxibedrijven in de hoofdstad.

Reden voor de haatdragende benadering van Özdemir is diens steun voor de Armenië-resolutie in de Bondsdag. Daarin wordt het optreden van de Turken tegen de Armeniërs honderd jaar geleden in het Osmaanse Rijk als volkerenmoord bestempeld.

,,Het is alarmerend dat het niet alleen mij treft, maar ook andere afgevaardigden, zowel van Turkse als van niet-Turkse komaf, of van journalisten zoals Can Dünda'', zegt Özdemir in de Berlijnse krant. ,,Ik heb absoluut geen probleem met meningsuitingen, maar bij bedreigingen, scheldpartijen en agressie houdt het op.''