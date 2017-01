Fillon vindt sancties tegen Moskou zinloos

BERLIJN - De Franse presidentskandidaat François Fillon vindt de sancties van de Europese Unie tegen Rusland zinloos. De kandidaat van de centrumrechtse partij Les Républicains zei dat maandag na een ontmoeting in Berlijn met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Door ANP - 23-1-2017, 15:21 (Update 23-1-2017, 15:21)

Fillon waarschuwde dat Rusland en de Verenigde Staten onder de nieuwe president Donald Trump banden zouden kunnen smeden en dat de EU dan buitenspel zou kunnen komen te staan. Volgens Fillon hebben de economische sancties van Brussel geen effect en moet de EU zorgen dat ze in gesprek blijft met Moskou. Fillon vindt wel dat Rusland ,,een gebaar'' moet maken, voordat serieus kan worden gesproken over het opheffen van de sancties.

De Verenigde Staten en de Europese Unie stelden in 2014 sancties tegen Rusland in vanwege de annexatie van de Krim en de steun van Moskou voor de separatisten in het oosten van Oekraïne. Volgens Fillon doet zowel Rusland als Oekraïne te weinig om het vredesproces op de rails te krijgen.