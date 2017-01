Europees illegale kunstnetwerk opgerold

MADRID - De politie heeft in Europa een netwerk van handelaren in gestolen kunstobjecten opgerold. Daarbij zijn in de afgelopen maanden 75 personen opgepakt en ruim 3500 gestolen archeologische objecten aangetroffen, meldde Europol.

Door ANP - 23-1-2017, 12:32 (Update 23-1-2017, 12:32)

De arrestaties die het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken bekendmaakte, volgden op een in oktober begonnen Europese politie-operatie die werd geleid door Spanje en Cyprus.

Het criminele netwerk handelde in kunst die geroofd was in oorlogsgebied, maar ook uit musea en andere plekken. In de Spaanse stad Murcia, vond de politie rond de vijfhonderd archeologische objecten, waarvan er negentien in 2014 zijn gestolen uit een museum in die stad.

In Griekenland namen de autoriteiten onder meer een deel van een Ottomaanse grafsteen en Byzantijnse voorwerpen in beslag.