ANP Onderzoek naar busongeluk in Verona

BOEDAPEST - Italië en Hongarije starten een gezamenlijk onderzoek naar de oorzaak van het busongeluk bij Verona, in de nacht van vrijdag op zaterdag, waarbij zestien inzittenden om het leven kwamen. Dat heeft de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Peter Szijjarto, zondag gezegd. De bus vervoerde Hongaarse leerlingen van veertien tot achttien jaar en hun begeleiders, die terugkwamen van een skivakantie toen het voertuig bij Verona verongelukte en in brand vloog.

Door ANP - 22-1-2017, 13:42 (Update 22-1-2017, 13:42)

Volgens de minister is DNA-materiaal afgenomen van nabestaanden om de identificatie van de slachtoffers te bespoedigen. Dertien personen liggen nog met zware brandwonden in het ziekenhuis. Een persoon ligt in coma.

Gymleraar Gyorgy Vigh en zijn vrouw raakten zelf gewond toen ze leerlingen uit de brandende bus redden. Het echtpaar verloor zijn beide kinderen in de vlammenzee.

Een Sloveense vrachtwagenchauffeur zag 50 kilometer voor de crash al dat er rook uit de motor kwam. Hij probeerde de buschauffeur tevergeefs nog te waarschuwen.