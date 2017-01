Tsunamidreiging afgezwakt na zware aardbeving

SINGAPORE - In de nacht van zaterdag op zondag heeft een grote aardbeving plaatsgevonden bij Papoea-Nieuw-Guinea. Op zo'n vijftig kilometer ten westen van Arawa op het eiland Bougainville werd een beving gemeten met een kracht van 7.9.

Door ANP - 22-1-2017, 7:50 (Update 22-1-2017, 7:50)

Het Pacific Tsunami Waarschuwingscentrum (PTWC) had in eerste instantie voor een groot gebied een tsunamiwaarschuwing uitstaan, maar verkleinde dat tot enkel de kusten van Papoea-Nieuw-Guinea en de Salomonseilanden.

Het centrum van de beving lag op een diepte van zo'n 150 kilometer. Volgens het waarschuwingscentrum kunnen golven van tussen de 0,3 en 1 meter de eilanden bereiken.

Mede door de diepte van de beving is de kans op grote golven klein, laat het geologisch instituut van Papoea-Nieuw-Guinea weten. Ook zijn er volgens de dienst geen schademeldingen binnengekomen. De beving had plaats in dunbevolkt gebied.