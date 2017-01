Trump en media steggelen over grootte opkomst

ANP Trump en media steggelen over grootte opkomst

WASHINGTON - De media kregen er zaterdagavond flink van langs van de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis. Het onderwerp tijdens de eerste persconferentie was het aantal mensen dat de inauguratie van Donald Trump bijwoonde: veel meer dan de media deden vermoeden, was zijn stelling.

Door ANP - 22-1-2017, 3:26 (Update 22-1-2017, 3:26)

Woordvoerder Sean Spicer kwam met een stevige verklaring, waarin hij de media verweet een minder grote opkomst te tonen. Hij verwees naar foto's waarop grote lege plekken worden getoond tussen het publiek voor het Capitool, waar Trump werd beëdigd.

Veelal werd daarbij een foto van de inauguratie van Barack Obama geplaatst, waarop het barst van de mensen.

,,Dit was het grootste publiek ooit dat een inauguratie heeft aanschouwd, punt uit. Zowel in persoon als over de hele wereld'', aldus Spicer. ,,Deze pogingen het enthousiasme over de inauguratie te verminderen zijn schandelijk en verkeerd.''