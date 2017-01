President Mexico belt met Trump

ANP President Mexico belt met Trump

MEXICO-STAD - De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto heeft een telefoongesprek gevoerd met Donald Trump die vrijdag aantrad als president van Amerika. De Mexicaanse regering maakte dat zaterdag bekend.

Door ANP - 21-1-2017, 21:53 (Update 21-1-2017, 21:53)

Volgens een verklaring herhaalde Peña Nieto in dat gesprek dat goede relaties tussen de landen belangrijk zijn. Hij zei ook tegen Trump dat hij er vertrouwen in heeft dat een nieuwe, open dialoog goede resultaten voor Mexico en de VS zal hebben.

De voornemens die Trump ventileerde in zijn campagne beloofden echter niet veel goed voor die relaties. De miljardair kondigde onder andere aan migratie vanuit Mexico tegen te zullen gaan door een muur op de grens tussen de landen te laten bouwen, op kosten van Mexico.

De presidenten spraken verder af elkaar binnenkort te zullen ontmoeten.