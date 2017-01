Vrouwen protesteren wereldwijd tegen Trump

LONDEN/WENEN - Duizenden vrouwen gingen zaterdag in meerdere landen de straat op om te demonstreren tegen de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Volgens de organisatie achter het protest zijn wereldwijd zo'n 670 protestmarsen gepland.

Door ANP - 21-1-2017, 16:13 (Update 21-1-2017, 16:13)

Sommige betogers vrezen dat Trump weinig respect heeft voor vrouwen of seksuele minderheden. Anderen hekelen de neerbuigende opmerkingen van de president over immigranten en moslims.

De Europese marsen vonden onder meer plaats in Amsterdam, Parijs, Rome, Wenen en Genève. Ook in Afrika, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland gingen duizenden vrouwen de straat op. De grootste protesttocht zal naar verwachting plaatsvinden in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Daar worden honderdduizenden mensen verwacht.

De nieuwe president wordt al geruime tijd achtervolgd door beschuldigingen van aanranding en vermeende vrouwonvriendelijke uitspraken. Zo lekte tijdens de verkiezingen een opname uit waarop Trump leek te zeggen dat je als beroemdheid kan wegkomen met aanranding. ,,Je kan ze bij de poes grijpen, je kan alles doen'', zei Trump.