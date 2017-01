Moskou wil VS toch op Syrië-conferentie

ANP Moskou wil VS toch op Syrië-conferentie

MOSKOU - Moskou wil toch graag dat de Verenigde Staten zijn vertegenwoordigd op een Syrië-bijeenkomst in Kazachstan. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov benadrukte op de Russische televisie dat het onmogelijk is om zonder Amerikaanse betrokkenheid tot een ,,constructieve oplossing'' te komen voor het slepende conflict.

Door ANP - 21-1-2017, 14:17 (Update 21-1-2017, 14:17)

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei eerder dat de VS zijn uitgenodigd voor de conferentie in Astana, waar ook functionarissen uit Iran, Rusland en Turkije aanwezig zullen zijn. Dat was tegen het zere been van de Iraniërs, die niet zitten te wachten op een delegatie uit Washington.

,,We hebben de Amerikanen niet uitgenodigd en we zijn tegen hun aanwezigheid in Astana'', zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Javad Zarif deze week. Voor de Russen was dat geen reden om de uitnodiging aan de VS in te trekken. Volgens Peskov is het vredesproces ,,een te complexe gelegenheid om volledige harmonie te hebben''.