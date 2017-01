May wil Trump wijzen op meerwaarde EU

LONDEN - De Britse premier Theresa May wil de Amerikaanse president Donald Trump tijdens hun eerste ontmoeting oproepen de Europese eenheid niet te ondermijnen. May benadrukte zaterdag in een interview met The Financial Times waarde te hechten aan een sterke EU.

Door ANP - 21-1-2017, 13:56 (Update 21-1-2017, 13:56)

Het is opvallend dat uitgerekend May een lans wil breken voor de Europese eenheid. De Britse bevolking besloot vorig jaar in een referendum uit de EU te stappen. Dat betekent volgens de premier echter niet dat Londen geen waarde meer hecht aan Europese samenwerking.

,,Ik wil dat de EU doorgaat sterk te zijn en ik wil ook in de toekomst een hecht en strategisch partnerschap met de EU'', zei May tegen de zakenkrant. ,,Het is belangrijk voor veiligheidskwesties. Met de bedreigingen die we onder ogen moeten zien is het niet de tijd voor minder samenwerking.''

De premier zei ook te verwachten dat Trump ,,het belang van de NAVO zal erkennen''. De nieuwe president noemde het militair bondgenootschap eerder ,,achterhaald''. Ook juichte hij het Britse besluit toe om de EU te verlaten.