Kremlin maakt zich geen illusies over Trump

MOSKOU - Rusland gaat er niet van uit dat de betrekkingen met de Verenigde Staten door het aantreden van Donald Trump plotsklaps verbeteren. ,,Het zou een grote fout zijn om ons hierover illusies te maken'', zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zaterdag volgens Russische media.

Door ANP - 21-1-2017, 13:04 (Update 21-1-2017, 13:04)

De relatie met Washington zal ook in de toekomst ,,niet vrij van tegenstellingen en meningsverschillen zijn'', zei Peskov. President Vladimir Poetin wil in de komende dagen met Trump telefoneren om hem met zijn ambtsaanvaarding geluk te wensen, maar er zullen weken, zo niet maanden voorbereidingen aan een eventuele ontmoeting vooraf gaan.

Trump heeft voor zijn ambtsaanvaarding gezegd de betrekkingen met onder andere Moskou te willen verbeteren. De relatie was sinds de Koude Oorlog niet meer zo koel. De VS beschuldigden Moskou er onder meer van de verkiezingen te hebben beïnvloed via cyberaanvallen.

Peskov bestreed dat Moskou Trump op enigerlei wijze heeft ondersteund. ,,Hij is niet onze man, hij is Amerikaan.''