Scholieren omgekomen bij busongeval Italië

VERONA - Bij een ongeval met een bus in de omgeving van Verona in Italië zijn zestien inzittenden om het leven gekomen. Nog eens 39 zijn gewond geraakt. Dat heeft de Italiaanse brandweer gemeld via Twitter.

Door ANP - 21-1-2017, 8:17 (Update 21-1-2017, 8:17)

De bus vervoerde scholieren die van een bezoek aan Frankrijk op doorreis waren naar Oost-Europa. Bij Verona botste de bus tegen de pijler van een viaduct, waarna het voertuig in brand vloog, berichtte de Corriera della Sera.