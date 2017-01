Trump in toespraak: America first

WASHINGTON - De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag hard uitgehaald in zijn toespraak na de eedaflegging. De kern van zijn betoog is dat Amerika op de eerste plaats moet komen en dat de Verenigde Staten eerst aan zichzelf moet denken, voordat andere landen worden geholpen. Dat is volgens Trump de afgelopen jaren volledig verkeerd gegaan.

Door ANP - 20-1-2017, 18:24 (Update 20-1-2017, 18:24)

Volgens Trump zijn er triljoenen uitgegeven in andere landen, terwijl de welvaart, de industrie en de infrastructuur in de VS afbrokkelden. Daar moet volgens Trump een einde aan komen. De grenzen moeten weer worden bewaakt, de banen moeten terugkeren naar de VS door de industrie weer terug te halen en de infrastructuur moet worden hersteld. ,,Ik zal jullie nooit teleurstellen'', aldus Trump. ,,Amerika zal weer gaan winnen, winnen zoals nooit tevoren.''