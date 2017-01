Donald Trump beëdigd als 45e president VS

WASHINGTON - Donald Trump heeft vrijdag de eed afgelegd en is daarmee de 45e president van de Verenigde Staten. De eed werd afgenomen door John G. Roberts, de opperrechter van het Hooggerechtshof. Kort daarvoor legde Mike Pence, de nieuwe vicepresident, al de eed af. Scheidend president Barack Obama feliciteerde Pence en Trump.

Door ANP - 20-1-2017, 18:08 (Update 20-1-2017, 18:15)

Na de aflegging van de eed hield Trump een toespraak. Hij zei dat deze dag een bijzondere dag is, ,,omdat niet alleen de macht wordt overgedragen van de ene regering aan de andere, maar omdat de macht van Washington DC wordt overgedragen aan het volk''. ,,Al te lang heeft een kleine groepje de macht in handen, terwijl het volk de lasten draagt. Washington bloeide, maar het volk kon er niet van meegenieten.''

,,Dat gaat vanaf nu allemaal anders. Dit moment is jullie moment. Dit is jullie dag, dit is jullie viering. En de Verenigde Staten: dat is jullie land." Deze vrijdag zal volgens president Trump worden herinnerd als de dag waarop het volk de leider van het land werd. ,,De vergeten mannen en vrouwen in dit land, worden niet langer vergeten.''