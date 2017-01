Brit overlijdt bij werk in stadion WK 2022

ANP Brit overlijdt bij werk in stadion WK 2022

DOHA - Een 40-jarige Brit is in de Qatarese hoofdstad Doha overleden tijdens werk dat hij uitvoerde in een van de stadions die gebruikt gaan worden bij het wereldkampioenschap voetbal in 2022. Dat meldt de BBC vrijdag.

Door ANP - 20-1-2017, 17:05 (Update 20-1-2017, 17:05)

De identiteit van de man is niet bekendgemaakt. De oorzaak van het overlijden van de man is volgens de organisatie achter de bouw van stadions nog onduidelijk. De organisatie stelt een onderzoek in naar het ongeval.

De Brit werkte voor een Duits bedrijf dat door Qatar is ingeschakeld bij de bouw van de stadions die gebruikt zullen worden. Hij overleed donderdag in het Khalifa International Stadium, dat op dit moment gerenoveerd wordt. Het is het op een na grootste stadion van het WK 2022.

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International vallen er in Qatar jaarlijks 1000 doden bij het werk in de stadions. Volgens de WK-organisatie zijn er, dit geval meegerekend, tot nu twee doden gevallen.