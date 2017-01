Nog 25 vermisten na instorten flat Teheran

ANP Nog 25 vermisten na instorten flat Teheran

TEHERAN - In de Iraanse hoofdstad Teheran worden nog 25 mensen vermist na het instorten van een zeventien verdieping tellende torenflat donderdag. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. Zeker twintig brandweerlieden kwamen daarbij om het leven.

Door ANP - 20-1-2017, 15:29 (Update 20-1-2017, 15:29)

,,De politie heeft meldingen ontvangen over 25 vermiste personen. We dringen er bij iedereen op aan te melden als ze nog iemand missen die werkzaam was in het Plasco gebouw", aldus een politiefunctionaris tegen de zender.

De oudste torenflat van de Iraanse hoofdstad stortte donderdag in nadat brand was uitgebroken. Naast de vele doden, vielen er ongeveer zeventig gewonden.

De autoriteiten denken dat de brand is veroorzaakt door kortsluiting en dat er geen sprake is van kwade opzet. Het pand heette het Plasco gebouw en was genoemd naar het bedrijf van de opdrachtgever, een Joods-Iraanse plasticfabrikant. Het was bij de opening in 1962 het hoogste pand van de stad en had winkels en kantoren.