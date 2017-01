Overlevenden gevonden onder puin hotel

FARINDOLA - Reddingwerkers hebben vrijdag in het door een lawine verwoeste hotel Rigopiano in Midden-Italië acht personen, onder wie twee kleine kinderen, levend aangetroffen onder het puin. Er wordt nu geprobeerd ze onder het puin en de sneeuw vandaan te halen en bij enkelen is dat in de loop van de dag gelukt, aldus de autoriteiten. ,,Ze leven en we praten met ze’’, zei een zegsman van de brandweer. Onder de overlevenden is volgens Italiaanse media een moeder met kind.

Door ANP - 20-1-2017, 12:01 (Update 20-1-2017, 13:27)

Artsen en andere hulpverleners zijn met helikopters naar de plek van de ramp gebracht. Dat ligt in de bergen circa 120 kilometer ten noordoosten van Rome, in de regio Abruzzo, en is moeilijk toegankelijk.

Ongeveer 25 mensen worden nog vermist. Het vier verdiepingen tellende gebouw raakte door de lawine grotendeels bedolven onder de sneeuw. Twee mensen overleefden doordat ze buiten waren toen de muur van sneeuw het hotel raakte. De lawine had woensdagavond plaats in het gebied dat door een reeks aardbevingen werd opgeschrikt. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door het aanhoudende winterse weer.

Dat treft heel het land en vooral de Apennijnen in Abruzzo. Daar zijn vrijdag door het Italiaanse leger mensen ontzet die vastzaten in een huis waar al drie dagen geen verwarming meer was. Het ging om een moeder met drie kinderen en een tante die opa en oma in het huis in de bergen bezochten. Door de hevige sneeuwval konden ze er niet meer weg en viel de verwarming uit. Militairen bereikten het huis vrijdagmorgen en brachten de familieleden naar het dal.