ANP Sneeuw blokkeert wegen oosten Spanje

VALENCIA - Honderden mensen zijn in het oosten van Spanje door extreem winterweer met hun voertuigen vastgelopen in sneeuw en ijs. Spaanse media meldden dat alleen al in de Gemeenschap Valencia 1600 auto's gedwongen werden te stoppen op door sneeuw onbegaanbaar geworden wegen. Sommigen stonden van donderdagnamiddag tot vrijdagochtend in de sneeuw.

Door ANP - 20-1-2017, 11:37 (Update 20-1-2017, 11:37)

Dat was niet enkel op afgelegen wegen en paden, maar ook bijvoorbeeld op de autosnelweg A3 (Valencia - Madrid) kwamen de hele avond en nacht vierhonderd auto's of vrachtwagens vast te zitten. De autoriteiten hebben sneeuwruimers op pad gestuurd, onder meer naar het dorp Casas del Río, waar een leraar en veertig leerlingen niet meer weg kunnen uit een herberg.