Pint blijft gratis in Belgisch parlement

BRUSSEL - Bier en wijn blijven gratis voor Belgische parlementariërs. Een commissie had geadviseerd voortaan geen gratis alcohol meer te schenken in de koffiekamer, maar de parlementsleden zien dat niet zitten, schrijven Belgische media vrijdag.

Door ANP - 20-1-2017, 10:47 (Update 20-1-2017, 11:12)

Een Kamerlid had vorig jaar een racistische opmerking gemaakt, waarna de commissie de kwestie onderzocht. Die stelde onder meer voor de tap niet langer gratis te laten lopen in het federale parlement in Brussel. Volgens de Kamervoorzitter en de fractieleiders is er echter geen alcoholprobleem.

Het besluit om gratis bier en wijn te schenken in het parlement werd eind jaren negentig genomen, om de praktijk dat politici tijdens debatten de kroeg indoken de kop in te drukken.