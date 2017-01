Australische man gedood door krokodil

CANBERRA - In Australië is donderdag een man om het leven gekomen toen hij tijdens het oversteken van een rivier door een krokodil werd aangevallen. Hij werd een paar uur later en zo'n twee kilometer stroomafwaarts gevonden in het bijzijn van het 3,5 meter lange watermonster. De politie heeft de krokodil doodgeschoten, meldt de Australische omroep ABC.

De 47-jarige man wilde met twee vrouwen de East Alligator River in het noorden van Australië te voet oversteken op een doorwaadbare plaats. De politie noemt een dergelijke actie ,,dwaas'', vanwege de vele krokodillen. Geadviseerd wordt de rivier alleen over te steken met hoge SUV's of pick-uptrucks.

In tegenstelling tot de man haalden de vrouwen de overkant wel. Zij zagen volgens de politie niet dat de man werd aangevallen, maar sloegen alarm toen ze zich realiseerden dat hij was verdwenen.