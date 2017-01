Slovenië laat weer tientallen beren doden

ANP Slovenië laat weer tientallen beren doden

LJUBLJANA - De Sloveense autoriteiten geven jagers groen licht om dit jaar 93 bruine beren en tot acht wolven dood te schieten. Dat moet voorkomen dat de dieren in aantal toenemen, meldde de regering donderdag.

Door ANP - 19-1-2017, 17:40 (Update 19-1-2017, 17:40)

Meer dan de helft van het Sloveense grondgebied bestaat uit bos, waar zo'n vijftig wolven en ongeveer vijfhonderd beren leven. Slovenen die in de buurt van de bossen wonen, klagen regelmatig over de schade die de dieren aanrichten op hun boerderijen. De regering is daarom vastbesloten de dierenpopulaties in de hand te houden. Vorig jaar werden 83 beren en vier wolven gedood in het land.