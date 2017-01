Makers valse papieren terroristen de cel in

ANP Makers valse papieren terroristen de cel in

BRUSSEL - Dertien mensen moeten de gevangenis in omdat ze vervalste identiteitsdocumenten maakten die onder meer werden gebruikt door terroristen die betrokken waren bij de aanslagen in Brussel en Parijs. De rechtbank in Brussel legde hen donderdag celstraffen van drie tot acht jaar op.

Door ANP - 19-1-2017, 15:19 (Update 19-1-2017, 15:19)

Najim Laachraoui, die zichzelf vorig jaar opblies bij de luchthaven in Zaventem, zou van hun diensten gebruik hebben gemaakt, evenals terreurverdachte Salah Abdeslam. Er zijn geen aanwijzingen dat de vervalsers wisten dat sommige van hun 'klanten’ terreurplannen hadden. Ze werden dan ook niet vervolgd voor terrorisme.

De veroordeelden produceerden ruim 2000 identiteitsdocumenten, waaronder Belgische, Spaanse en Deense. De vervalste papieren werden zowel in als buiten de EU geleverd.