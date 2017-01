Vrees voor 30 doden na instorten toren Iran

ANP Vrees voor 30 doden na instorten toren Iran

TEHERAN - De Iraanse autoriteiten vrezen dat zeker dertig brandweerlieden donderdag om het leven zijn gekomen, nadat een van de oudste woon- en winkeltorens van de hoofdstad Teheran was ingestort. Mogelijk liggen er tussen de vijftig tot honderd mensen onder het puin.

Door ANP - 19-1-2017, 11:08 (Update 19-1-2017, 11:08)

In het complex van zeventien verdiepingen was eerder brand uitgebroken. De Iraanse nieuwszender Press TV meldde dat de brandweerlieden mogelijk zijn omgekomen tijdens het bestrijden van het vuur. Het pand stortte in, nadat de brand de hoogste verdiepingen van het pand had bereikt.

Het Plasco-gebouw is in 1962 gebouwd en was een van de oudste winkelcentra in Teheran.