ANP Trumps rede duurt circa 20 minuten

WASHINGTON - De toespraak die Donald Trump vrijdag bij zijn inauguratie als president van de Verenigde Staten houdt, duurt circa twintig minuten. Dit hebben zijn naaste medewerkers woensdag aangekondigd.

Door ANP - 18-1-2017, 20:12 (Update 18-1-2017, 20:12)

Trump schrijft de toespraak zelf of heeft dat al gedaan. Er is een foto verspreid waarop hij enkele weken geleden aan zijn speech zou werken op het landgoed Mar-a-Lago in West Palm Beach (Florida).

Hij heeft eerder al verklapt dat hij zijn voorganger Barack Obama en diens echtgenote Michelle eerst gaat bedanken. Obama werd 20 januari 2009 de 44e president van het land dat in 1776 is gesticht. Trump is vrijdag als 45e aan de beurt.