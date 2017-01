Zeker zeventig doden bij bombardement Nigeria

MAIDUGURI/GENÈVE - Bij een bombardement door een Nigeriaans gevechtsvliegtuig in het noordoosten van het West-Afrikaanse land zijn dinsdag zeker zeventig burgers gedood. Dit meldde het Rode Kruis woensdag. Onder de slachtoffers zijn medewerkers van het Nigeriaanse Rode Kruis.

Door ANP - 18-1-2017, 16:21 (Update 18-1-2017, 16:21)

Het bombardement was gericht op strijders van de terroristische beweging Boko Haram. Maar de aanval trof per vergissing een vluchtelingenkamp in Rann, een dorp vlakbij de grens met Kameroen. Het Nigeriaanse leger gaf snel toe een fout te hebben gemaakt. Het is volgens waarnemers voor het eerst dat de Nigeriaanse militairen een dergelijke vergissing erkennen.