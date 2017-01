Aardbevingen doen Midden-Italië schudden

ROME - Het midden van Italië is woensdagochtend opgeschrikt door een reeks aardbevingen. Scholen werden geëvacueerd en het treinverkeer werd stilgelegd, hoewel er geen sprake was van ernstige schade of gewonden.

Door ANP - 18-1-2017, 13:23 (Update 18-1-2017, 13:23)

De vele bevingen, waaronder drie met een kracht boven de 5, deden zich voor in in de regio’s die de afgelopen jaren door een serie dodelijke aardbevingen waren getroffen. Kort na de beving was een naschok met een kracht van 3,2. Het midden van Italië wordt op dit moment ook nog geplaagd door sneeuwval.

De bevingen waren ook in de hoofdstad Rome te voelen. Daar werd uit voorzorg de metro gesloten. Ook gingen de scholen dicht. Dichter bij het epicentrum op ongeveer 100 kilometer ten noordoosten van Rome, renden mensen de straat op toen de omgeving begon te schudden.

Amatrice

Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS hadden de drie zwaarste aardbevingen van woensdag een kracht van 5,3, 5,7 en 5,3 en vonden ze binnen een uur plaats.

De beving hadden plaats op zo'n 10 kilometer onder het oppervlak op 111 kilometer van Rome en enkele kilometers van het stadje Amatrice, dat in augustus nog was getroffen door een zware aardbeving. Toen kwamen zeker driehonderd mensen om het leven en werden duizenden huizen en bedrijven vernield. De regio had daarna te kampen met 45.000 naschokken, waaronder een beving met een kracht van 6,6 in oktober. Dat was de hevigste beving in het Zuid-Europese land in 36 jaar.

Klokkentoren

Woensdag stortte de klokkentoren van Amatrice die vorig jaar zwaar beschadigd raakte, eindelijk in, meldden lokale media.

De recente bevingen hebben een gebied van 600 vierkante kilometer aangetast. Op sommige plekken is de bodem met 70 centimeter gedaald, blijkt uit cijfers van het Italiaanse Nationaal Instituut voor Geofysica en Vulkanologie.