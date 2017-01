Oudste panda in gevangenschap wordt 37

BEIJING - Basi, ’s werelds oudste in gevangenschap levende reuzenpanda, viert woensdag haar 37-jarige verjaardag. Voor de gelegenheid draagt zij een kroon en wordt ze getrakteerd op een speciale verjaardagstaart in het Fuzhou Giant Panda Research Centre in het zuiden van China.

Door ANP - 18-1-2017, 12:56 (Update 18-1-2017, 12:56)

Toeristen maakten woensdag veel foto’s van de jarige Basi al slurpend aan een soep van bloem, eieren en mais uit een cakevormige kom. In mensenjaren gerekend heeft het beest een leeftijd bereikt van 140 jaar,

De panda kan alleen worden gevoed met vloeistoffen en een kleine hoeveelheid bamboebladeren, meldt staatsomroep CCTV. Basi heeft last van een hoge bloeddruk en heeft enkele jaren geleden een staaroperatie gehad, maar over het algemeen verkeert zij in goede gezondheid, aldus de omroep.

De gezaghebbende International Union for Conservation of Nature kwalificeerde vorig jaar september de status van reuzenpanda’s nog als kwetsbaar en bedreigd. Het voortbestaan van de soort is nog steeds afhankelijk van speciale beschermingsprogramma’s, zeggen natuurbeschermers.