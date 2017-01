Oud-president Bush opgenomen in ziekenhuis

HOUSTON - Oud-president van de Verenigde Staten George Bush is opgenomen in een ziekenhuis in Houston. Dat heeft de stafchef van Bush aan de televisiezender KHOU gemeld.

Door ANP - 18-1-2017, 8:58 (Update 18-1-2017, 8:58)

De toestand van de 92-jarige Bush is stabiel en ,,hij maakt het goed’’, aldus Jean Becker tegen de tv-zender. ,,Als het goed is kan hij over een paar dagen weer naar huis gaan.''

Wat de oud-president mankeert is niet bekend. Zijn familie en het ziekenhuis konden nog niet reageren op het bericht.