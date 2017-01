WikiLeaks-bron Manning al in mei vrij

WASHINGTON - De Amerikaanse ex-militair Chelsea Manning die tot 35 jaar cel is veroordeeld wegens het publiceren van de vertrouwelijke stukken via WikiLeaks, komt al op 17 mei van dit jaar vrij. Dit heeft het Witte Huis dinsdag in Washington laten weten.

Door ANP - 17-1-2017, 22:46 (Update 17-1-2017, 22:46)

Manning is een van de ruim 200 veroordeelde mensen die van vertrekkende president gratie krijgen of van wie de celstraf verlicht wordt.