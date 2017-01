Groot deel van Antwerpen wordt milieuzone

DEN HAAG - Antwerpen voert over twee weken een milieuzone in. Gekozen is voor een omvangrijke zone binnen de ring van de Belgische stad en op een deel van de linkeroever van de Schelde. De ANWB geeft automobilisten het advies tijdig te controleren of ze met hun wagen de stad in mogen.

Door ANP - 17-1-2017, 15:26 (Update 17-1-2017, 15:26)

,,De vuistregel is dat benzineauto's van voor 1992 en diesels van voor 2006 Antwerpen vanaf 1 februari niet meer in mogen'', aldus de ANWB dinsdag. ,,Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert 125 euro boete.'' De pakkans is vrij groot: de hele ring wordt bewaakt door camera's die op kentekens inzoomen.

Auto's die straks niet meer zijn toegestaan, kunnen worden neergezet op parkeerplaatsen net buiten de milieuzone. Vanaf die parkeerplaatsen kan met het openbaar vervoer naar het centrum worden gereisd.

In Rotterdam werd mei vorig jaar een milieuzone ingevoerd. Uit een tussentijdse evaluatie van de milieudienst DCMR en onderzoeksinstituut TNO, twee maanden geleden, bleek dat het weren van de bovengemiddeld vervuilende auto's leidt tot 20 procent minder uitstoot van roet.