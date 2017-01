Vrouw van schutter 'Orlando' opgepakt

SAN FRANCISCO - De vrouw van de schutter die in juni vorig jaar 49 mensen doodschoot in een homoclub in Orlando in Florida, is maandag in San Francisco opgepakt. Noor Salman wordt ervan verdacht haar man, Omar Mateen, te hebben geholpen, zei haar advocaat tegen Amerikaanse media.

Door ANP - 16-1-2017, 18:57 (Update 16-1-2017, 18:57)

Salman wordt dinsdag voorgeleid. Zij wordt naar verwachting uitgeleverd aan de autoriteiten in Florida, waar zij is aangeklaagd.

Mateen zou volgens eerdere berichten vanuit de nachtclub Pulse sms'jes hebben gestuurd naar zijn vrouw. Ook zou zij enkele malen met hem hebben gebeld, terwijl de schietpartij al in het nieuws was gemeld. Mateen, een Amerikaan van Afghaanse afkomst, werd later in een vuurgevecht met de politie gedood.