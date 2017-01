Merkel: lot van Europa ligt in onze handen

BERLIJN - Het lot van Europa ligt in handen van de Europeanen. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel gezegd naar aanleiding van een interview met de Amerikaanse gekozen president Donald Trump. Die zei afgelopen weekeinde in de Duitse krant Bild en de Engelse The Times dat na de 'brexit' wellicht meer landen uit de Europese Unie stappen.

,,Ik denk dat wij Europeanen ons lot in onze eigen handen hebben'', zei Merkel op een persconferentie waar ook de Nieuw-Zeelandse premier Bill English bij aanwezig was. Hij is op bezoek in Duitsland.

Gevraagd naar de kritiek van Trump op het Duitse immigratiebeleid zei Merkel maar weinig. ,,Ik persoonlijk wacht tot de beëdiging van de Amerikaanse president. Daarna werken we vanzelfsprekend op alle niveaus met hem samen.''