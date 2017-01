Weer rellen in Braziliaanse gevangenis

RIO DE JANEIRO - In de Noord-Braziliaanse gevangenis waar dit weekend 27 gevangenen bij rellen om het leven kwamen, is opnieuw een opstand uitgebroken. Er is een arrestatieteam aanwezig dat controle probeert te krijgen over de situatie.

Door ANP - 16-1-2017, 14:50 (Update 16-1-2017, 14:50)

Zondag braken er in de staatsgevangenis van Alcaçuz bij Natal, de grootste in de deelstaat Rio Grande do Norte, rellen uit tussen verschillende bendes die strijden om meer macht binnen de gevangenismuren.

Sinds het begin van dit jaar zijn bij onlusten in Braziliaanse gevangenissen in het noorden van het land meer dan honderd mensen omgekomen. Onderdeel van de conflicten zou de opkomst van een noordelijke drugsbende zijn.