12.000 illegale wapens gevonden in Spanje

BARCELONA - Europees politieonderzoek naar illegale wapenhandel heeft in Spanje een enorme vondst opgeleverd, melden Spaanse media maandag. De politie nam 12.000 wapens in beslag, waaronder wapens die ,,een vliegtuig neer zouden kunnen halen''. De geschatte waarde van de vondst op de zwarte markt is ongeveer 10 miljoen euro.

Door ANP - 16-1-2017, 8:59 (Update 16-1-2017, 8:59)

Bij de politieoperatie waren onder meer teams uit Barcelona, Valencia en Santander betrokken. De politie kwam de groep criminelen op het spoor, nadat ze gelinkt waren aan een schietpartij in het Joods museum in Brussel in 2014. De bende had onder meer revolvers van Smith & Wesson en Beretta-geweren in zijn bezit.

Er zijn tot nu toe vijf mensen gearresteerd, allen hebben de Spaanse nationaliteit.