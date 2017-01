CIA-baas: Trump moet op zijn woorden letten

WASHINGTON - CIA-directeur John Brennan heeft Donald Trump zondag opgeroepen als president goed op zijn woorden te letten. ,,Spontaniteit is niets iets wat nationale veiligheidsbelangen beschermt'', waarschuwde Brennan in een interview met Fox News Sunday.

Door ANP - 15-1-2017, 17:32 (Update 15-1-2017, 17:32)

Volgens de CIA-baas, die binnenkort opstapt, moet Trump in zijn achterhoofd houden dat zijn uitspraken grote gevolgen kunnen hebben voor zijn land. ,,Het draait om meer dan meneer Trump. Het draait om de Verenigde Staten van Amerika'', oordeelde Brennan.

De aankomende president heeft een gespannen relatie met de inlichtingengemeenschap, die volgens hem nooit had mogen toestaan dat 'nepnieuws' lekte uit een rapport over mogelijk belastende informatie die de Russen over hem hebben. Daarop vroeg Trump zich op Twitter af of hij soms in Nazi Duitsland woonde.

Die uitspraak viel slecht bij Brennan, die zondag zei er aanstoot aan te nemen. Hij vraagt zich ook af wat voor boodschap het afgeeft aan de rest van de wereld als Trump uitstraalt dat hij zijn eigen inlichtingendiensten niet vertrouwt.