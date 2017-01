Circus Ringling Bros. stopt na 146 jaar

PALMETTO - Het wereldberoemde Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus stopt ermee na 146 jaar. De teruglopende bezoekersaantallen dwingen het circus om te stoppen, dat staat te lezen in een verklaring van eigenaar Kenneth Feld, op de website van het Amerikaanse circus.

Door ANP - 15-1-2017, 5:52 (Update 15-1-2017, 5:52)

Op 7 mei zal de tour van het rondreizende circus eindigen in Providence, Rhode Island en daarmee de laatste show zijn van Ringling Bros.

Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus zichzelf presenterend als 'The Greatest Show on Earth' is een van de bekendste circussen ter wereld. Het begon in 1841 als het museum van showman Phineas Taylor Barnum, die ook rondreisde met zijn collectie rariteiten, dieren en freaks. In 1907 ging het circus samen met dat van de vijf acrobatische broers Ringling, ooit de grote concurrent.

Naast de bezoekersaantallen is ook de strijd van dierenrechtenactivisten tegen het gebruik van olifanten, tijgers en leeuwen een reden voor het circus om te stoppen. Na een jarenlange strijd met de activisten, stopte Ringling Bros. vorige jaar met olifanten. De kaartverkoop nam daarna drastisch af.