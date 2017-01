Betogingen bij herdenking revolutie Tunesië

TUNIS - De zesde jaarlijkse herdenking van de volksopstand in Tunesië is dit weekend uitgelopen op rellen. Betogers botsten op meerdere plaatsen in het Noord-Afrikaanse land met de politie.

Door ANP - 14-1-2017, 20:45 (Update 14-1-2017, 20:45)

De rellen komen op een gevoelig moment. Tunesiërs kwamen zes jaar geleden in opstand tegen het regime van Zine el Abidine Ben Ali. Hij kwam ten val, waarna ook in enkele andere Arabische landen dictators moesten wijken.

Tunesië is het enige land waar tijdens de Arabische Lente democratie werd ingevoerd. Toch leeft onder delen van de bevolking veel onvrede vanwege de werkloosheid. Vooral in landelijke gebieden zien jongeren vaak weinig economische mogelijkheden.

Zo protesteerden jongeren in de stad Gafsa tegen een bezoek van president Beji Caid Essebsi. Ze gooiden stenen en blokkeerden de weg. Volgens omwonenden en lokale media moest het konvooi met de president daardoor noodgedwongen een andere route nemen.