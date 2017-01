'Irak bemiddelde tussen buurlanden'

BAGDAD - De Iraakse minister Ibrahim al-Jaafari (Buitenlandse Zaken) heeft een bemiddelende rol gespeeld tussen de ruziënde buurlanden Saudi-Arabië en Iran. De bewindsman speelde naar eigen zeggen onder meer de rol van boodschapper, berichtte de Iraanse staatszender IRIB zaterdag.

Door ANP - 14-1-2017, 17:47 (Update 14-1-2017, 17:47)

De Iraakse regering stuurde al-Jaafari een jaar geleden naar Teheran met het aanbod te bemiddelen in het conflict met de Saudi's. Irak vreest dat het geruzie tussen de buurlanden gevolgen heeft voor de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat.

,,Ik heb de afgelopen maanden mondelinge boodschappen overgebracht tussen functionarissen uit de twee landen. We zullen proberen hun posities dichter bij elkaar te brengen'', zei de minister, die benadrukte dat ook zijn land zou profiteren van toenadering tussen de rivalen.

De relatie tussen Iran en Saudi-Arabië verslechterde in 2015. Toen vielen veel doden nadat paniek was uitgebroken tijdens de rituele hadj in Mekka. De Iraanse regering gaf de Saudische organisatoren de schuld van de chaos, waarbij veel Iraniërs om het leven kwamen.