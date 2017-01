Abbas bezoekt paus

ROME - De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft zaterdag in Rome een ontmoeting gehad met de paus. Abbas was in Rome om een Palestijnse ambassade bij de Heilige Stoel te openen. Een jaar geleden werd Palestina als onafhankelijke staat door de ministaat Vaticaan erkend. Bij zijn bezoek aan de paus zei Abbas dat hij hoopte dat ook andere landen Palestina als onafhankelijk land zullen erkennen.

Het bezoek aan de paus is daags voor de internationale vredesconferentie in Parijs, waar ruim zeventig landen aan deelnemen. Vanuit Amerika komt de scheidende Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry. Minister Koenders neemt zondag ook deel aan de vredesconferentie, maar de Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemde de bijeenkomst eerder ,,een Palestijnse schijnvertoning onder leiding van Frankrijk''.