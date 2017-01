Weer brute aanval in metro Berlijn

BERLIJN - Drie twintigers zijn op een perron van de Berlijnse metro vrijdagavond laat zonder duidelijke aanleiding aangevallen door een groep jongeren. Een van de drie, een 26-jarige man, werd daarbij op de rails geduwd. Hij kon snel weer op het perron klimmen.

Door ANP - 14-1-2017, 13:36 (Update 14-1-2017, 13:36)

Hij moest samen met een 27-jarig slachtoffer in een ziekenhuis behandeld. De 22-jarige vrouw die hen vergezelde is volgens Duitse media ongedeerd gebleven. De daders zijn in de metro verdwenen.

In oktober schokten beelden van een vrouw die in de metro van Berlijn van een trap wordt geschopt het hele land. Er is inmiddels een verdachte aangehouden wegens deze mishandeling.