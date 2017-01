'Moeder sloot zoon jaar lang op in badkamer'

TOQUERVILLE - Een Amerikaanse vrouw wordt ervan beschuldigd haar tienerzoon voor minstens een jaar te hebben opgesloten in een badkamer. Volgens de politie zat de jongen mogelijk zelfs twee jaar vast in de dompige, donkere ruimte op de bovenverdieping van een huis in Toquerville, in de staat Utah.

Door ANP - 14-1-2017, 4:12 (Update 14-1-2017, 4:12)

Toen agenten de jongen aantroffen woog hij door zware ondervoeding nog maar 14 kilo. De omstandigheden in de badkamer waren gruwelijk, zo meldt CNN. De toiletpot lag vol met uitwerpselen, de deur zat van buiten op slot en de lichtschakelaars waren uitgezet en met ducttape vastgeplakt. Lege boonblikken en een lepel lagen in de douche, waarvan het afvoerputje met ducttape was afgeplakt.

,,Ik heb andere gruwelijke zaken gezien, maar deze zal ik nooit vergeten'', zei agent David Crouse. Volgens hem had de moeder een camera geïnstalleerd zodat ze haar zoon in de gaten kon houden via haar telefoon. Ook gaf ze instructies door via de babyfoon, maar haar zoon kon daar niet op reageren.

De vader, die gescheiden leefde van moeder Brandy James, vond zijn zoon zondag en bracht hem naar het ziekenhuis, waar hij minstens drie weken moet aansterken. Hij was al drie jaar niet naar school geweest.

De voor kindermishandeling aangeklaagde James beweerde dat ze de jongen af en toe opsloot voor zijn eigen veiligheid. Haar andere twee kinderen hadden geen sporen van mishandeling.